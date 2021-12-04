Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на съезде партии заявил, что в России построят около 1 300 новых школ до конца 2024 года.
"До конца 24-го года в России появятся не менее 1 300 школ для более чем миллиона учащихся", — сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС.
Также Медведев заявил, что партия занимается ликвидацией очередей в детские сады, созданием условий для обучения детей и укреплением их здоровья.
Также он обратил внимание на реализацию проекта в сфере экологии "Чистая страна", который объединил 600 экологических и зоозащитных организаций.
"В партии успешно работал общественный экологический мониторинг, "Единая Россия" активно участвовала в решении вопросов, связанных с ликвидацией свалок, проводила всероссийские субботники", — сказал он.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Монах-предсказатель Василий Немчин видел начало 21 века спокойным, без глобальных потрясений. И предрёк для России частую смену правителей.