Медведев: в России построят более тысячи школ до конца 2024 года

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на съезде партии заявил, что в России построят около 1 300 новых школ до конца 2024 года.

"До конца 24-го года в России появятся не менее 1 300 школ для более чем миллиона учащихся", — сказал Медведев, слова которого приводит ТАСС.

Также Медведев заявил, что партия занимается ликвидацией очередей в детские сады, созданием условий для обучения детей и укреплением их здоровья.

Также он обратил внимание на реализацию проекта в сфере экологии "Чистая страна", который объединил 600 экологических и зоозащитных организаций.

"В партии успешно работал общественный экологический мониторинг, "Единая Россия" активно участвовала в решении вопросов, связанных с ликвидацией свалок, проводила всероссийские субботники", — сказал он.

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