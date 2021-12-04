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Лимаренко: Дания хочет арендовать северные Курилы для производства водорода

Россия

Датская компания Copenhagen Infrastructure Partners собирается арендовать остров Шумшу, чтобы использовать территорию для производства водорода, заявил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Лимаренко: Дания хочет арендовать северные Курилы для производства водорода

По мнению датских специалистов, на северной стороне Курильских островов, на которых расположен Шумшу, сильные ветра, за счёт которых можно вырабатывать энергию.

"Они просят в аренду остров Шумшу, поскольку там лучше ветер. Инвестор просит предоставить землю под изыскания — куда поставить измерители для электропарка и т. д. Это не значит, что проект точно состоится, но идут серьёзные переговоры, и я докладываю об этом руководству страны", — пояснил Лимаренко в беседе с РБК.

По заявленной информации, датская фирма рассчитывает на годовой объём производства водорода в 120,2 тысячи тонн. Газ планируют поставлять в Японию.

Лимаренко отметил, что японское правительство не выражало никаких претензий по поводу северной части архипелага, что позволяет не согласовывать с ними проект.

Ранее Pravda.Ru писала о заявлении японского премьер-министра Фумио Кисиды. Он выразил надежду, что вопрос с южной стороной Курильских островов удастся решить. Без обсуждения территориальной принадлежности Япония не собирается подписывать мирный договор с Россией.

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Автор: Екатерина Широкова
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