В Москве 6 и 7 декабря пройдёт чемпионат России по кибатлетике

Пройти на скорость трассы с использованием, в частности разработок столичных инноваторов — бионических протезов рук и ног, экзоскелетов, колясок с электроприводом и нейроинтерфейсов, в которых часть функций мозга выполняет компьютер. Всё это ждёт спортсменов на чемпионате России по кибатлетике. Он пройдёт в столице 6 и 7 декабря. Заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что в соревнованиях примут участие кибатлеты из 30 российских регионов.

"Ассистивные технологии активно развиваются, и у московских разработчиков уже есть проекты, доказавшие свою эффективность, в том числе на соревнованиях по кибатлетике. Это социально значимое направление, которое ещё раз демонстрирует, как технологичные решения повышают качество жизни. На чемпионат в Москву приедут участники из 30 регионов. Желаем каждому успешно выступить и порадовать своих болельщиков!" — сказала Наталья Сергунина.

Организатором соревнований выступает союз "Кибатлетика" при поддержке Минпромторга РФ и Правительства Москвы. За ходом чемпионата можно будет наблюдать онлайн — трансляцию организуют в аккаунте союза "Кибатлетика" в соцсети "ВКонтакте" и на портале cybathletics.ru. Отборочные старты пройдут 6 декабря, а на следующий день намечены полуфиналы и финалы.

В рамках первенства состоится презентация новинок столичных разработчиков. Они представят протезы верхних и нижних конечностей, электроколяски и другие передовые решения.