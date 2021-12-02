В России пройдут масштабные проверки шахт

Генпрокурор России Игорь Краснов заявил о масштабных проверках всех угольных шахт, которые находятся в десяти угледобывающих регионах страны. С этим предложением он выступил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, которое было посвящено ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

"Это республика Коми, Саха-Якутия, Тыва, Приморский, Хабаровский края, Самарская, Сахалинская, Ростовская, Челябинская области и Чукотский автономный округ", — цитирует Краснова "Интерфакс".

Кроме того, он отметил, что в России можно ввести систему онлайн отслеживаний местонахождения шахтеров в забое для исключения возможности подмены данных дистанционного мониторинга индивидуальных датчиков.

Ранее президент призвал жёстко наказывать тех, кто пренебрегает жизнями людей в угольной отрасли. Глава государства заявил, что ответственность за аварии на шахтах лежит на всех участниках организации производства — как на руководителях, так и на собственниках.

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