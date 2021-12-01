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Генерал-майор ФСБ: спецслужбы США читают переписки российских граждан в WhatsApp

Россия

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов рассказал, что спецслужбы США могут читать переписки российских граждан в WhatsApp. 

Генерал-майор ФСБ: спецслужбы США читают переписки российских граждан в WhatsApp

Он уточнил, что в этом может быть заинтересовано американское Агентство национальной безопасности. При этом его специалистам вряд ли нужны данные представителей "маргинальной среды", но сообщения в мессенджерах сотрудников правоохранительных органов России и политиков могут быть им интересны. 

"При всех своих огромных ресурсах АНБ очень тщательно отбирает информацию. В ней просто утонешь. Представляете, сколько мусора проходит через мессенджеры? Мы часто обвиняем их в невероятных возможностях, но они очень чётко представляют себе, что им нужно", — сказал Михайлов NEWS.ru.

Он также добавил, что граждан США специалисты агенства могут читать вполне официально. Так,  они "сканируют" часть пользователей, но не афишируют это.

"Не знаю, насколько нашим спецслужбам дают доступ к WhatsApp. По решению суда правоохранительные органы имеют право доступа к любой информации. У нас нет "российского" WhatsApp, это же всё приложение Facebook по сути", - заключил генерал-майор. 

Ранее эксперт рассказал, как удалить сообщение в WhatsApp в обход ограничения по времени. Так, для этого нужно изменить время на телефоне. 

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Автор: Валентина Севрюгина
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