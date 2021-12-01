В России безработица закрепилась на историческом минимуме

Данные Росстата говорят о том, что безработица в России сохранилась на историческом минимуме в 4,3%, сообщает РИА Новости.

Напомним, что такой показатель впервые зафиксировали в августе прошлого года. Тогда численность безработных в стране составляла порядка 3,258 миллиона человек, в сентябре безработных было 3,272 миллиона человек. В октябре показатель составил 3,274 миллиона человек.

"В октябре 2021 года 3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные. Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в октябре 2021 года составил 4,3% (без исключения сезонного фактора)", — доложили в Росстате.

Ранее в телеграм-канале "неДума" появилась информация, что российские ритейлеры стали чаще сталкиваться с кражами продуктов питания. Основные причины краж - бедность, закредитованность и безработица.

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