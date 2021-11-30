Редевелопмент промзоны "Серп и Молот" даст более 1,5 тысяч новых рабочих мест

В Лефортовском районе Москвы стартует проект по комплексному развитию очередного участка территории бывшего производственного назначения "Серп и Молот". По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, он будет осуществляться в рамках программы "Индустриальные кварталы".

Ранее редевелопменту подвергались два участка бывшей промзоны "Серп и Молот" площадью более 11 га. В реализацию этих проектов было вложено более 55 миллиардов рублей. Суммарно они дадут городу более 4,7 тысяч новых рабочих мест.

Третий участок площадью 3,1 га, который будет реорганизован в рамках программы комплексного развития, расположен вблизи пересечения улиц Авиамоторная и 5-я Кабельная. Сейчас там склады, офисы, автосервис и таксопарк.

"Здесь построят 60 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости. В реализацию проекта инвестор вложит более 5,5 миллиарда рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет составят 490 миллионов рублей. Реорганизация территории позволит дать городу почти 1,5 тысячи рабочих мест", — уточнил Владимир Ефимов.

После редевелопмента здесь будут построены здания общественно-делового назначения: магазины, банки, кафе и рестораны.