Гинцбург пошутил над побочным эффектом от вакцины "Спутник-V"

На премии Федерации еврейских общин "Скрипач на крыше" директор Центра имени Гамалеи и один из разработчиков вакцины "Спутник-V" Александр Гинцбург решил преподнести информацию о побочном действии препарата в форме шутки.

"За 200 с лишним лет с момента создания первой вакцины побочный эффект от вакцинации стал более приятный и полезный, начинают расти волосы у мужчин, для меня, как вы понимаете, это очень актуально", — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что на разработку вакцины от "омикрон"-штамма коронавируса уйдёт не более 10 дней, ещё 45-50 дней займут регуляторные процедуры.

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