Центр Гамалеи адаптирует вакцины к штамму "омикрон"

Центр имени Гамалеи начал адаптацию своих вакцин к новому штамму коронавируса. При этом "Спутник V" и "Спутник Лайт" продолжают считаться эффективными против штамма "омикрон". Об этом РИА Новости рассказали в Российском фонде прямых инвестиций.

"Основываясь на существующих протоколах немедленной разработки версий вакцин для вызывающих озабоченность штаммов, в Центре уже приступил к разработке новой версии вакцины "Спутник", адаптированной к "омикрону", — сказали в РФПИ.

Также в фонде отметили, что такая модификация вряд ли потребуется. Однако в этом случае новая версия вакцина будет готова к массовому производству через 45 дней.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что вероятность распространения нового штамма COVID-19 "омикрон" в мире является высокой. Исследователи отмечают, что изменения в геноме "омикрона" указывают на его возможную устойчивость к защитным антителам перенёсших COVID-19 и вакцинированных от него.

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