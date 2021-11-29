Российские учёные не могут выехать из ЮАР из-за нового штамма коронавируса

Российские учёные не могут выехать из ЮАР из-за нового штамма коронавируса "омикрон". Самолёты из Кейптауна вывозят только тех, у кого есть прививка, одобренная ВОЗ.

Речь идёт о членах поискового метеоритного отряда. Всего в экспедиции участвовали шесть человек. Они работали в Антарктиде до 25 ноября в составе 67-й Российской антарктической экспедиции.

В воскресенье, 28 ноября, было запрещено въезжать в Россию гражданам из десяти стран: ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга. Это касается всех, кто посещал указанные страны в течение последних десяти суток.

Сейчас вылететь из Африки могут только граждане ЕС, у которых есть шенгенская виза и сертификат о прививке от коронавируса препаратом, одобренным ВОЗ.

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