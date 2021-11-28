Заммэра Владимир Ефимов сообщил об успехах Москвы в борьбе с самостроями

Московская Госинспекция по контролю за объектами недвижимости за последние два года выявила и ликвидировала на территории города свыше пяти с половиной тысяч незаконно возведённых объектов, общая площадь которых составила более 2,6 млн квадратных метров, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В общей сложности за период с осени 2019 года по настоящее время специалисты столичной Госинспекции по недвижимости выявили и демонтировали 5670 нелегально возведённых объектов, 3229 из которых были ликвидированы силами ведомства, а 2441 — самими собственниками и пользователями самостроев. Это говорит о том, что более сорока процентов таких построек демонтируется добровольно.

"Один из крупных примеров — заброшенный бетонированный котлован с элементами цокольного этажа и колоннами площадью 13 670 квадратных метров на Судостроительной улице", — рассказал об одном из выявленных самостроев заммэра Владимир Ефимов.

Как добавил заммэра, возведение данного котлована было признано судом незаконным, вследствие чего самострой был ликвидирован.

Стоит подчеркнуть, что на месте демонтируемых нелегальных построек столичная мэрия впоследствии создаёт благоустроенные пространства, например, зоны отдыха, скверы, детские площадки, зоны для воркаута и т. д. Всего за последние два года в Москве было создано порядка 380 новых городских точек притяжения взамен опасных самостроев.