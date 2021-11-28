Заммэра Москвы Владимир Ефимов рассказал об открытии центра обучения

В 2022 году на площадке технополиса Москва в Печатниках откроется обучающий центр по оказанию первой помощи, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Его организаторами стали 20 резидентов технополиса — производителей фармпрепаратов, медсредств и оборудования.

Основным инициатором создания центра стала компания "Медплант" — производитель легендарных оранжевых чемоданчиков, укладок средств скорой медицинской помощи. Только в этом году они успели выпустить пять тысяч высокотехнологичных изделий для экстренной медицины, в том числе шприцевых дозаторов, пульсоксиметров, термоконтейнеров, индикаторов сердечно-лёгочной реанимации.

"Открытие центра намечено на первый квартал 2022 года. Ежегодно здесь смогут обучаться порядка 500 слушателей, по окончании курса каждому будет выдан сертификат", — отметил Владимир Ефимов.

Обучение будет проходить по вечерам и на выходных в офисах технополиса. Для этого там оборудовали специальные помещения техникой — тренажёрами, симуляторами и средствами первой помощи.