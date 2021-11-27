В Москве антипрививочники устроили скандал в "красной зоне"

Антипрививочники, которые откликнулись на письмо врачей с приглашением в "красную зону", отказались надевать маски во время своей "экскурсии" в столичной больнице имени О.М.Филатова, сообщает "Россия 24".

Отмечается, что главный врач учреждения Валерий Вечорко предварительно предупредил всех о том, что на территории больницы в целях безопасности надо находиться в средствах защиты.

"Мы находимся сейчас с вами в инфекционном госпитале. Здесь каждый час, каждую минуту поступают тяжелые больные. Мы устроили из этого неизвестно что", — заявил он.

Ранее известные российские врачи в открытом письме обратились к знаменитостям из числа противников вакцинации от COVID-19. Медики позвали их в "красную зону", чтобы изменить мнение о прививках.

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