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Смольный "приложил руку" к подорожанию жилья в Петербурге

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Жильё в Петербурге снова стало дорожать. С начала года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла на 32%. Причин на это есть несколько, в том числе и действия правительства города.

Смольный "приложил руку" к подорожанию жилья в Петербурге

Как сообщалось в начале ноября, двухкомнатные квартиры в новостройках Петербурга подорожали почти на 60% за последние два года. А в Кировском районе цены выросли почти на 90% всего лишь за 10 месяцев.

В публикациях СМИ указывается, что на подорожание есть несколько причин. Одна из них — льготная ипотека, по которой покупка жилья для молодых семей становится более доступной, что вызывает на рынке ажиотаж. Своё влияние на рост цен оказала и ставка Центробанка, которая с июля 2020 года по март 2021-го держалась на рекордно низких 4,25%, что стимулировало скачок спроса на жильё.

Не обошлось без пандемии коронавируса.

  • Во-первых, подорожали строительные материалы из-за скачков курса валют и перекрытия границ.
  • Во-вторых, количество новых проектов сократилось, уменьшилось число мигрантов, работающих на стройках, — в итоге затраты на рабочую силу увеличились.

Но Смольный тоже "приложил руку" к вопросу подорожания жилья. Согласно новой норме, застройщики не могут строить ЖК без наличия социальной структуры. Инициатива выглядит правильно, учитывая, что губернатор Петербурга Александр Беглов, ещё будучи врио главы города, обещал, что нагрузка по строительству школ, детских садов и медучреждений не ляжет полностью на застройщиков.

В итоге сейчас видна иная тенденция. Она ведёт к серьёзному удорожанию стоимости квадратных метров, а за социальную инфраструктуру жилых комплексов в итоге придётся заплатить покупателям квартир.

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина
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