Петербург ожидает рост цен на ЖКХ летом 2022 года

Власти Петербурга заявили об успешном сдерживании цен на коммунальные услуги, в Смольном отметили, что рост тарифов будет в два раза меньше инфляции. По словам губернатора Беглова, рост тарифов не превысит 3,5%.

Однако рост тарифов удалось выставить в выгодном свете только из-за того, что в этом году уровень инфляции в России в два раза выше, чем в прошлом, а именно 8%. При этом рост цен на ЖКХ с июля этого года повысился на 3,3%, что на несколько пунктов выше, чем в прошлом году. Городские власти на фоне пандемии ввели мораторий на начисление пени и штрафов, в связи с чем собираемость платежей резко снизилась. Инициативу о заморозке тарифов в Смольном назвали "популизмом".

Также в Смольном подчеркнули, что в следующем году не будет повышения платы за капремонт домов. Для этого на этапе второго чтения городского бюджета повысили финансирование сектора на три миллиарда рублей. К такому результату пришли только после критики депутатов Законодательного собрания в сторону городского правительства из-за решения Беглова отменить субсидирование Фонда капитального ремонта. Если бы решение Беглова приняли, то цены на коммунальные услуги могли резко подскочить. Губернатор в последний момент согласился на субсидирование Фонда и остановку роста тарифов на капремонт.

Отметим, что одним из самых проблемных участков градостроительной политики Петербурга является как раз сфера ЖКХ. Несмотря на то, что Смольный регулярно отчитывается о готовности города к зимнему сезону, именно в этот период вскрывается больше всего недочётов. По сообщениям прокуратуры, капремонта нет более чем на 500 объектах, а система "Мониторинг технического состояния многоквартирных домов в Санкт-Петербурге" указывала на износ водопроводной техники на 40-80% по городу. В итоге из-за равнодушия чиновников к сфере ЖКХ в городе постоянно прорывает трубы и обваливаются фасады, из-за чего страдают люди.