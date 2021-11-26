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Заммэра Владимир Ефимов рассказал об увеличении поступлений НДФЛ в столичный бюд

Россия » Центр » Москва

По итогам первых десяти месяцев 2021 года поступления налогов на доходы физических лиц в бюджет Москвы составили свыше триллиона рублей, что практически на четверть — 21,9% — больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года, сообщил вице-мэр столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заммэра Владимир Ефимов рассказал об увеличении поступлений НДФЛ в столичный бюд

Рост налоговых поступлений в московский бюджет, зафиксированный за последний год, свидетельствует о стремительном восстановлении столичного предпринимательства после ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Так, предприятия, расположенные в Москве, сумели не только сохранить штат сотрудников, но и увеличить им зарплаты и премии.

"Поступления НДФЛ превышают и уровень докризисного 2019 года: за десять месяцев этого года в бюджет было перечислено на 30,7% больше налога, чем в аналогичном периоде 2019 года", — добавил заммэра Владимир Ефимов.

Свыше 91% от всех перечисленных в этом году в столичный бюджет средств НДФЛ — 964 млрд рублей — это налоги, отправленные не частными лицами, а налоговыми агентами, то есть организациями и ИП. В эту сумму входят и 212,5 млрд рублей — это НДФЛ на годовые доходы, превышающие пять млн рублей.

При этом объём налоговых поступлений от предпринимателей, которые платят НДФЛ за себя самостоятельно — ИП, нотариусов, адвокатов и т. д., — составил за вышеуказанный срок почти 75 млрд рублей. Этот показатель превышает результаты аналогичного периода 2020 года на 34,3%, а 2019 года — на 53,7%.

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Автор: Ирина Гусакова, Редактор: Елена Тимошкина
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