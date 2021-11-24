Минздрав РФ призвал родителей вакцинировать своих детей

Первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко призвал родителей прививать от коронавируса своих детей-подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

"Вакцинация позволит нам этот риск значительно снизить и создать дополнительное напряжение популяционного иммунитета и сопротивляемость проживающих на территории России людей к COVID-19", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Кроме того, он добавил, что дети могут быть переносчиками вируса и источниками заражения для окружающих, в том числе и для своих старших родственников.

Ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания с российским президентом Владимиром Путиным сообщила о регистрации вакцины от COVID-19 для детей, которую создали в Исследовательском центре имени Гамалеи.

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