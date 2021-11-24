Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что шесть российских регионов лидируют по темпам достижения коллективного иммунитета от коронавируса.
"Это в первую очередь Московская область, город Санкт-Петербург, город Севастополь, республики Тыва, Карелия, Чукотский АО", — сказала Голикова, слова которой приводит ТАСС.
Она добавила, что Москва и Липецкая область также близки к достижению коллективного иммунитета.
"Все они являются абсолютными лидерами по достижению коллективного иммунитета с выходом на 80% с учетом переболевших", — сказала Голикова.
Ранее сообщалось, что необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ может быть достигнут за три месяца в случае увеличения охвата вакцинацией в четыре-пять раз. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
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