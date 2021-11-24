Задержанные в Дании ученые с судна "Академик Иоффе" вернулись в Россию

Научно исследовательское судно "Академик Николай Страхов", на борту которого находятся ученые и часть экипажа судна "Академик Иоффе", ранее арестованные в Дании, прибыли в Калининград. Об этом сообщает собственный корреспондент Pravda.Ru на месте событий.

"Академик Николай Страхов" уже прибыл в Калининградский морской рыбный порт.

1 ноября датские власти задержали научно-исследовательское судно "Академик Иоффе", в ходе ареста были изъяты судовые документы. Сообщалось, что задержание судна осуществлялось в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны.

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