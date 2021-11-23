Рисунок Виктора Цоя продали на аукционе за 30 тысяч евро

Рисунок Виктора Цоя 1980-х годов продали на аукционе VLADEY за 31 200 евро (2,5 миллиона рублей).

Сначала его оценивали в 6-8 тыс. евро.

"Изображённый здесь сюжет относится к числу самых часто встречающихся у Цоя тем — теме драки или конфликта, решённой в ироническом ключе. "Это жёсткий разноцветный космос борющихся стихий и непреклонно изничтожающих друг друга квадратноголовых монстров", — написано на сайте аукциона.

Рисунок "Без названия" нарисован фломастерами. На нём человек стреляет из пистолета в убегающего репортёра.

Кто покупатель — неизвестно, потому что торги проходили в интернете. Сайт известен тем, что продаёт картины известных людей. Их начальная стоимость — 100 евро.

Певец занимался в художественной школе в Серове. Именно там и появилась впоследствии группа "Кино".

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