Вице-мэр назвал число кредитов по семейной ипотеке, выданных семьям с первенцем

Начиная с июля этого года семьи с одним ребёнком получили право воспользоваться льготным кредитом по программе "Семейная ипотека", и за июль — сентябрь 2021 года число выданных им таких кредитов составило более половины от всех выданных в Москве семейных ипотечных кредитов, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В третьем квартале 2021 года Москва в рамках программы "Семейная ипотека" предоставила горожанам порядка 1900 льготных ипотечных кредитов, 980 из которых получили семьи с одним ребёнком. Это составляет более половины от общего числа выданных семейных ипотечных кредитований, или 52%.

"По данным статистики, семей с одним ребёнком практически вдвое больше, чем семей с двумя и более детьми, поэтому их интерес к программе закономерен", — прокомментировал популярность такого кредитования среди семей с одним ребёнком вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Заммэра также добавил, что 644 льготных кредита из 1900 получили в 2021 году семьи с двумя детьми — это порядка 33%, и ещё 235 кредитов, или 12%, — семьи, в которых воспитывается трое и более детей.

В целом за январь — сентябрь текущего года семейные ипотечные кредиты были предоставлены в Москве 5997 раз, а их общая сумма превысила отметку в сорок млрд рублей. При помощи данных кредитов московские семьи сумели приобрести более 360 тысяч кв. м жилой недвижимости по льготной ставке 4,77%.