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Трудовой договор в России теперь можно будет заключать удаленно

Россия

В России теперь можно заключать трудовой договор дистанционно. Закон об этом подписал Владимир Путин. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Его приняли для того, чтобы облегчить взаимодействие между работодателем и сотрудником, который работает удаленно. 

Авторы инициативы сказали, что новый закон поможет соискателю  подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор.

Все документы будут подписываться электронной подписью. Работник сможет оперативно получать государственные, муниципальные, банковские и другие услуги, где требуется предоставление данных от работодателя. 

Это позволит быстрее оформлять трудовые отношения.

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Автор: Олеся Киреева
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