В России теперь можно заключать трудовой договор дистанционно. Закон об этом подписал Владимир Путин. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Его приняли для того, чтобы облегчить взаимодействие между работодателем и сотрудником, который работает удаленно.
Авторы инициативы сказали, что новый закон поможет соискателю подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор.
Все документы будут подписываться электронной подписью. Работник сможет оперативно получать государственные, муниципальные, банковские и другие услуги, где требуется предоставление данных от работодателя.
Это позволит быстрее оформлять трудовые отношения.
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