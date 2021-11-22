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Ветеринары призывают россиян соблюдать правила содержания домашней птицы

Россия

Ветеринары просят россиян соблюдать правила содержания домашних птиц, чтобы не распространялся птичий грипп.

Ветеринары призывают россиян соблюдать правила содержания домашней птицы

Нужно варить яйца не менее 10 минут, мясо — не меньше 30 при температуре 100 градусов.

А также покупать продукты в магазинах только с сопроводительными документами.

По словам врачей, человек заражается при контакте с инфицированными или мёртвыми птицами, а также при употреблении в пищу их мяса, яиц без достаточной термической обработки.

У больного поднимается температура до 39 градусов, начинается озноб, мышечная и головная боли, лихорадка. Также возникает кашель, боль в горле, диарея, рвота.

При птичьем гриппе возможны осложнения: поражение почек и печени, вирусная пневмония.

Больше всего в зоне опасности дети до 5 лет и взрослые старше 60-ти.

Тем, кто держит куриц и гусей, нужно 2-3 раза в неделю проводить дезинфекцию построек, где живут птиц. Корм держать в плотно закрытых ёмкостях, чтобы до него не смогли добраться дикие птицы.

Если вдруг птицы начинают массово погибать — нужно немедленно сообщать в ветеринарную службу по месту жительства.

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Секреты живучести гриппа
Автор: Олеся Киреева
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