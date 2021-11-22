Ветеринары призывают россиян соблюдать правила содержания домашней птицы

Ветеринары просят россиян соблюдать правила содержания домашних птиц, чтобы не распространялся птичий грипп.

Нужно варить яйца не менее 10 минут, мясо — не меньше 30 при температуре 100 градусов.

А также покупать продукты в магазинах только с сопроводительными документами.

По словам врачей, человек заражается при контакте с инфицированными или мёртвыми птицами, а также при употреблении в пищу их мяса, яиц без достаточной термической обработки.

У больного поднимается температура до 39 градусов, начинается озноб, мышечная и головная боли, лихорадка. Также возникает кашель, боль в горле, диарея, рвота.

При птичьем гриппе возможны осложнения: поражение почек и печени, вирусная пневмония.

Больше всего в зоне опасности дети до 5 лет и взрослые старше 60-ти.

Тем, кто держит куриц и гусей, нужно 2-3 раза в неделю проводить дезинфекцию построек, где живут птиц. Корм держать в плотно закрытых ёмкостях, чтобы до него не смогли добраться дикие птицы.

Если вдруг птицы начинают массово погибать — нужно немедленно сообщать в ветеринарную службу по месту жительства.

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