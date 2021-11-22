Организатора акции против введения QR-кодов судят в Иркутской области

В отличие от многих стран мира россияне протестуют против введения QR-кодов мирно.

На прошлой неделе по стране прокатилась волна акций, во время которых жители разных городов записывали видеообращения к президенту с просьбой "остановить беззаконие".

А в выходные "награды" стали "находить своих героев". Так, в Иркутской области в воскресенье был задержан организатор акции, предприниматель из города Усолья-Сибирского Михаил Ожиганов.

Председателя "Ассоциации предпринимателей Иркутской области", как он сам рассказал в соцсетях, сотрудники МВД "сопроводили в отдел", где на него составили административный протокол. После чего Ожиганова отпустили домой. Сегодня, 22 ноября, состоится суд.

Общественнику-активисту инкриминируется правонарушение по части 8 статьи 20.2 (за повторное нарушение правил проведения публичных акций). Санкция статьи — штраф до 300 тысяч рублей или арест до 30 суток.