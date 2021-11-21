В Центре Гамалеи рассказали о совместимости прививок от COVID-19 и гриппа

Заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов рассказал, как совместить прививки от COVID-19 и гриппа. Об этом эксперт поведал на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Он отметил, что в Центре провели ряд экспериментов, которые показали, что одновременное введение этих двух прививок усиливает эффективность вакцины от гриппа.

"Поскольку не всегда хватает времени просто, чтобы проверить все сочетания в отношении всех вакцин, это пока не сделано, но в настоящий момент достаточно выждать две недели", — заявил Логунов.

Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался препаратом "Спутником Лайт". Он добавил, что чувствует себя нормально. Уточняется, что это третья прививка президента.

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