Путин ревакцинировался "Спутником Лайт"

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался препаратом "Спутник Лайт". Об этом президент заявил на встрече с заместителем директора центра имени Гамалеи Денисом Логуновым.

"Сегодня по вашей рекомендации, по рекомендации ваших коллег, я сделал себе еще одну прививку — "Спутником Лайт". Это уже называется ревакцинация", — цитирует Путина ТАСС.

Он добавил, что чувствует себя нормально. Уточняется, что это третья прививка президента.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков поставил прививку против коронавируса. Для вакцинации он также выбрал "Спутник Лайт". При этом представитель Кремля вакцинировался против COVID-19 впервые. До этого он отказывался от прививки из-за слишком высокого уровня антител.

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