Минпросвещения: вопрос допуска в школы только привитых детей не обсуждается

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство не обсуждает вопрос о допуске в школы только привитых от COVID-19 детей

"Так вопрос не стоит, так мы вопрос не обсуждаем", — сказал Кравцов, слова которого приводит ТАСС.

Ранее главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Пётр Чумаков оценил для Pravda. Ru возможность вакцинировать детей для достижения коллективного иммунитета.

До этого на правительственном совещании с президентом России Владимиром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что для надёжной защиты от коронавирусной инфекции желательно привить 90-95% населения страны.

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