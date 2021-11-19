Школьник из Якутии, который звонил Путину, получит корову

13-летний мальчик Алексей Сокольников из Якутии, получит корову.

Как сообщает MK.RU, летом он дозвонился на прямую линию с президентом и рассказал о том, что его семья содержит небольшое стадо коров. Одна из них – которая давала больше всего молока - умерла.

Звонка мальчика в эфире не было. Но просьбу передали в Министерство сельского хозяйства.

Там парню предложили поучаствовать в программе поддержки фермеров. Но для участия в ней нужно быть совершеннолетним.

После этого историю начали обсуждать в соцсетях. Прошло видеосовещание с участием министра. Мальчику пообещали передать корову в ближайшие дни.

Также сказали о том, что улучшат условия содержания семьи.

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