EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Каждый должен делать всё, что может для России — Пригожин
Вассерман: нужно указывать национальность преступников в СМИ
В Госдуме оценили идею раздавать неимущим продукты с истекающим сроком годности
На Моргенштерна, Дудя и Ивангая подали иск заключённые
Бабиш: Чехия не будет вводить обязательную вакцинацию от COVID-19
В Афганистане может начаться гражданская война, сообщил Патрушев
Пригожин о трагедии Хлебниковой: "Порядочным очень сложно"
Ветеран НАТО раскрыл сценарий прорыва войсками США обороны Крыма
В центре Гамалеи рассказали о высоких результатах препарата от COVID-19

Дипломы школьного этапа Всероссийской олимпиады получили почти 300 тысяч ребят

Россия » Центр » Москва

В сентябре-октябре проходил школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. По его итогам дипломы победителей и призёров получили почти 300 тысяч учеников московских образовательных организаций. Всего в нём приняли участие более 515 тысяч жителей столицы.

Дипломы школьного этапа Всероссийской олимпиады получили почти 300 тысяч ребят

"В прошлом году только в школьном этапе приняли участие почти 430 тысяч ребят, и у всех желающих была возможность попробовать свои силы во время весеннего пригласительного этапа. В этом году он тоже проводился, но не учитывался при подведении итогов школьного этапа, а позволил ребятам выбрать предмет и подготовиться к олимпиаде", — рассказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Он отметил, что растущие цифры свидетельствуют о том, что "олимпиада интересна, а участвовать в ней просто и удобно". Таким образом, цифровой формат состязания доказал свою эффективность.

Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам для учеников 5-11-х классов. Однако попробовать свои силы в математике и русском языке также могли ребята из 4-х классов.

"Мы видим, что особой популярностью среди ребят пользуется математика. Ведь эта наука востребована в современном мире. Также стоит отметить олимпиаду по русскому языку. Каждый из этих предметов выбрали более 200 тысяч участников", — подчеркнул Иван Ященко.

Всероссийская олимпиада школьников проводится в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Победители и призёры могут без экзаменов поступить в любой российский вуз по профильному предмету. В столице организатором школьного этапа выступает Департамент образования и науки.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лазарева
Последние материалы
В Госдуме оценили идею раздавать неимущим продукты с истекающим сроком годности
Дипломы школьного этапа Всероссийской олимпиады получили почти 300 тысяч ребят
На Моргенштерна, Дудя и Ивангая подали иск заключённые
Зачем Румен Радев объявил Крым российским
Бабиш: Чехия не будет вводить обязательную вакцинацию от COVID-19
С 2013 года в Москве появилось свыше 13 тысяч бесплатных парков
В Афганистане может начаться гражданская война, сообщил Патрушев
Пригожин о трагедии Хлебниковой: "Порядочным очень сложно"
Ветеран НАТО раскрыл сценарий прорыва войсками США обороны Крыма
В Москве реорганизуют 40 бывших промзон по программе "Индустриальные кварталы"
Популярное
Бывший СССР
Назревают санкции России против Казахстана. За что?

России необходимо жёстко отреагировать на строительство в Казахстане ещё одной биолаборатории США "уханьского уровня", вплоть до исключения из ОДКБ.

Назревают санкции России против Казахстана. За что?
Малышева о прорыве в тестировании на COVID-19: "Результат через 5 минут"
Здоровье
Малышева о прорыве в тестировании на COVID-19: "Результат через 5 минут"
Здоровье
Учёные мира выяснили, насколько надёжно маска защищает от COVID-19
Происшествия
Экс-замминистру образования Архангельска дали 5 лет колонии за растление детей
Мирослава Димитрова-Козлеков Второй тур президентских выборов в Болгарии: продолжающийся политический кризис и американское влияние Мирослава Димитрова-Козлеков Любовь Степушова Зачем Румен Радев объявил Крым российским Любовь Степушова Ирина Шлионская Как расслабить мозг после умственной работы Ирина Шлионская
Шоу-бизнес
Садальский показал красивую и весёлую Заворотнюк
Политика. Новости и аналитика
Германия осудила Путина "за Донбасс" — МИД РФ ответил неожиданно неординарно
Польша вынесла предупреждение Белоруссии по поводу ситуации с мигрантами
Мир. Новости мира
Польша вынесла предупреждение Белоруссии по поводу ситуации с мигрантами
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников