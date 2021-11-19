Дипломы школьного этапа Всероссийской олимпиады получили почти 300 тысяч ребят

В сентябре-октябре проходил школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. По его итогам дипломы победителей и призёров получили почти 300 тысяч учеников московских образовательных организаций. Всего в нём приняли участие более 515 тысяч жителей столицы.

"В прошлом году только в школьном этапе приняли участие почти 430 тысяч ребят, и у всех желающих была возможность попробовать свои силы во время весеннего пригласительного этапа. В этом году он тоже проводился, но не учитывался при подведении итогов школьного этапа, а позволил ребятам выбрать предмет и подготовиться к олимпиаде", — рассказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Он отметил, что растущие цифры свидетельствуют о том, что "олимпиада интересна, а участвовать в ней просто и удобно". Таким образом, цифровой формат состязания доказал свою эффективность.

Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам для учеников 5-11-х классов. Однако попробовать свои силы в математике и русском языке также могли ребята из 4-х классов.

"Мы видим, что особой популярностью среди ребят пользуется математика. Ведь эта наука востребована в современном мире. Также стоит отметить олимпиаду по русскому языку. Каждый из этих предметов выбрали более 200 тысяч участников", — подчеркнул Иван Ященко.

Всероссийская олимпиада школьников проводится в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Победители и призёры могут без экзаменов поступить в любой российский вуз по профильному предмету. В столице организатором школьного этапа выступает Департамент образования и науки.