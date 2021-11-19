С 2013 года в Москве появилось свыше 13 тысяч бесплатных парков

Начиная с 2013 года Москва выделила свыше 50 га земли, принадлежащей городу, для обустройства на них бесплатных перехватывающих парковок — сегодня там могут припарковаться более тринадцати тысяч автомобилей, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Примерно десять лет назад правительство Москвы решило осуществить в городе проект по созданию сети парковок, управляемых единым оператором. В процессе реализации проекта в столице создали 66 бесплатных перехватывающих парковок, насчитывающих сегодня в общей сложности 13300 машино-мест.

"Это благоустроенные площадки, которые находятся в ТПУ около станций метро, МЦК и железных дорог", — описал перехватывающие парковки вице-мэр Владимир Ефимов.

Воспользоваться такими стоянками можно бесплатно в случае, если водитель после того, как припарковался, совершит минимум две поездки на метро, МЦК или МЦД, причём начинаться его маршрут должен с той станции, которая находится ближе всего к паркингу.

Сегодня в Москве насчитывается 66 перехватывающих стоянок, которые находятся в девяти административных округах города — во всех, кроме ЦАО, ЗелАО и Троицкого АО, причём большинство из них — 16 паркингов — находится в южном округе столицы.