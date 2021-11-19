В Москве реорганизуют 40 бывших промзон по программе "Индустриальные кварталы"

В рамках городской программы "Индустриальные кварталы", нацеленной на комплексное развитие участков бывших промышленных зон, в 2021 году было опубликовано 40 проектов редевелопмента. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, они дадут городу 190 тысяч рабочих мест.

На территории будущих индустриальных кварталов будет возведено более 11,6 млн квадратных метров недвижимости. Из них 4,2 миллиона квадратных метров придётся на высокотехнологичные производства, 5,6 миллионов — на общественно-деловую застройку, а 1,8 миллион — на жильё со всей необходимой инфраструктурой.

"Планируемый объём вложений в проекты превысит 2,9 триллиона рублей, а поступления в городской бюджет составят порядка 450 миллиардов рублей в год", — уточнил Владимир Ефимов.

Участки, которые будут подвержены комплексному развитию, займут более 590 гектаров. Десять из них расположены на юго-востоке города, восемь — на западе, семь — на юге, пять — на севере, три — в Новомосковском округе, по два — на юго-западе и на востоке, по одному — в центре, на северо-востоке и в Зеленограде.

Подробнее ознакомиться с будущими проектами можно на странице Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.