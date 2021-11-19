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В России могут зарегистрировать вакцину от коронавируса AstraZeneca

Россия

Компания AstraZeneca подаст заявку в российское Министерство здравоохранения на регистрацию вакцины против коронавируса.

В России могут зарегистрировать вакцину от коронавируса AstraZeneca

Как сообщает ТАСС, иностранные производители вакцин по правилам должны направить заявку в Минздрав РФ. 

Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ожидается, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения к концу 2021 года. 

AstraZeneca – это англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании. 

В октябре Pravda.Ru писала о том, что первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" — серьёзный конкурент для компаний Pfizer и AstraZeneca. 

Жители Великобритании отреагировали на статью Daily Express, в которой журналисты извинились за фейковую информацию о том, что РФ якобы украла формулу чтобы разработать свою вакцину "Спутник V".

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“Вакцина от COVID-19 – Это новая гонка вооружений”
Автор: Олеся Киреева
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