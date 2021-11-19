Компания AstraZeneca подаст заявку в российское Министерство здравоохранения на регистрацию вакцины против коронавируса.
Как сообщает ТАСС, иностранные производители вакцин по правилам должны направить заявку в Минздрав РФ.
Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Ожидается, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения к концу 2021 года.
AstraZeneca – это англо-шведская фармацевтическая компания, зарегистрированная в Великобритании.
В октябре Pravda.Ru писала о том, что первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" — серьёзный конкурент для компаний Pfizer и AstraZeneca.
Жители Великобритании отреагировали на статью Daily Express, в которой журналисты извинились за фейковую информацию о том, что РФ якобы украла формулу чтобы разработать свою вакцину "Спутник V".
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