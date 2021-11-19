В Крыму предложили ввести санкции против Зеленского

За преследование граждан Украины на территории полуострова первым должен "ответить" глава Незалежной Владимир Зеленский, заявила руководитель украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. По её словам, президент один из первых, на кого необходимо накладывать санкции.

В минувший четверг Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины против 28 человек, за якобы "преследование" украинцев на территории Крыма. Большая часть в списке — граждане России.

"Главный, против кого стоит вводить санкции, сам Владимир Зеленский. Всё время, что он находится у власти, Зеленский занимается притеснением прав рядовых украинцев, а также участников политического процесса на Украине. Притеснение режимом Зеленского средств массовой информации и граждан вообще смахивает на диктатуру", — цитирует Гридчину РИА Новости.

Как уточнила глава украинской общины, политика Зеленского направлена на то, чтобы жители Украины не знали "о провалах Киева". И власти специально устраивают "провокации".

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