Студенты 16 российских регионов обязаны поставить прививки от коронавируса

В 16 российских регионах ввели обязательную вакцинацию для студентов старше 18 лет. Те, кто не поставят прививку, будут учиться дистанционно.

Как сообщает РИА Новости, прививку обязаны поставить студенты в Амурской, Владимирской, Курской, Иркутской, Волгоградской, Томской, Кемеровской и Архангельской областях, Пермском и Краснодарском краях, Калмыкии, Дагестане, Марий Эл, Адыгее, Бурятии и Туве.

Сроки вакцинации в разных регионах отличаются. В основном поставить прививки нужно до декабря.

Ранее в Центре им. Гамалеи посоветовали сделать прививку от COVID-19 домашним кошкам.

В Пензенской области ввели обязательную вакцинацию для лиц старше 60.

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