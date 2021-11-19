Активное развитие туризма в Ростовской области даёт стимул смежным отраслям

Пандемия коронавируса наложила свои ограничения, в том числе и на передвижения. Хоть границы сейчас уже и не на замке, но страх ехать в чужую страну всё равно сохраняется — как быть, если заболеешь, тем более если даже английского не знаешь! Зато внутренний туризм сейчас активно развивается, и донской регион — один из самых популярных маршрутов для россиян.
Туриндустрия на Дону последние годы активно развивалась, и тенденция к её дальнейшему развитию налицо. Регион сейчас находится в стадии агрегирования, когда несколько элементов системы объединяются в единое целое, а турист выступает при этом агрегатором. Появление новой инфраструктуры является прекрасным стимулом для развития смежных отраслей, что, соответственно, увеличивает турпоток.
По данным "Сбериндекса", Ростовская область находится в первой десятке топа регионов, которые летом прошлого года, в самый разгар пандемии, увеличили турпоток. Рост составил 30% по сравнению с 2019 годом. А по предварительным итогам этого летнего периода Ростовская область оказалась в лидерах по количеству отдыхающих.
"Нам есть что показать, природа, натуральная и вкусная еда, богатейшие традиции и культура, донское хлебосольное гостеприимство — то, что выгодно отличает нашу землю от других. Турбизнес на Дону может рассчитывать на поддержку областной власти, начиная от помощи в оформлении господдержки, в прочих бюрократических вопросах и заканчивая самой финансовой помощью", — рассказал губернатор области Василий Голубев.
Сомневаться не приходится — туристическая отрасль может приносить немалый доход экономике региона. Чтобы достичь таких показателей, приходится синхронно трудиться в разных направлениях, занимаясь развитием не только инфраструктуры, но и имиджевой составляющей — привлекательностью региона как туристического центра.
Для этих целей:
Уникальным событием и ярким примером синергии двух отраслей стало появление логотипа бренда "Вольный Дон" на борту самолета "Дон" авиакомпании "Азимут".
О туристической привлекательности региона любят писать и блогеры, отмечая не только достопримечательности Дона, но и уникальную природу, и разнообразную кухню. А недавно Ростовскую область посетила экспедиция, организованная Ассоциацией самых красивых деревень и малых городов, что стало тоже знаковым событием для региона. В итоге станица Старочеркасская (первая казачья столица) была включена в перечень самых красивых мест в России.
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