Шойгу похвалил российских журналистов

Министр обороны России и генерал армии Сергей Шойгу полагает, что журналисты вносят положительный вклад в работу Вооружённых сил страны. Таким мнением он поделился на церемонии награждения победителей VII конкурса "Медиа-Ас-2021", сообщает РИА Новости.

"Ваша работа, она, хотел сказать почти подвиг, во многом рядом с подвигом, а иногда действительно подвиг", — сказал министр с трибуны.

Свои слова он подкрепил конкретным примером. Так, Шойгу вспомнил процесс возвращения беженцев в Сирию. Он отметил, что за всё время почти 2 миллиона человек вернулись дома.

"Я говорю не о внутренне перемещённых лицах, а о тех, кто вернулся с территории Ливана, Турции, из Заевфратья. Это ваша работа. Вместе с нами", — подытожил генерал российской армии.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова резко отреагировала на статью "Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу", опубликованную в итальянском издании la Repubblica.

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