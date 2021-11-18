Москва подписала два новых соглашения на реализацию инвестиционных проектов в рамках программы создания мест приложения труда. Осуществление двух этих проектов даст в сумме свыше двух тысяч новых рабочих мест, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
В Москве продолжает действовать программа создания мест приложения труда, в рамках которой инвесторы могут рассчитывать на различные налоговые льготы и другие преференции при условии строительства общественно-деловой, промышленной и социальной застройки за пределами Третьего транспортного кольца. Так, два новых соглашения в рамках этой программы предполагают строительство делового центра и промышленного технопарка на севере и северо-западе столицы.
"В городе появятся новые рабочие места для инженеров, специалистов розничной торговли и сферы различных услуг", — добавил вице-мэр Владимир Ефимов.
Согласно заключённым соглашениям, деловой центр появится в Хорошёве-Мнёвниках в Северо-Западном административном округе столицы, а промышленный технопарк построят в Молжаниновском районе в Северном административном округе.
Как дополнил вице-мэр Владимир Ефимов, ожидаемый совокупный объём частных инвестиционных средств, которые будут вложены в реализацию двух проектов, составит восемь с половиной миллиардов рублей.
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