Вице-мэр Ефимов рассказал о новых вакансиях, которые появятся на севере Москвы

Москва подписала два новых соглашения на реализацию инвестиционных проектов в рамках программы создания мест приложения труда. Осуществление двух этих проектов даст в сумме свыше двух тысяч новых рабочих мест, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В Москве продолжает действовать программа создания мест приложения труда, в рамках которой инвесторы могут рассчитывать на различные налоговые льготы и другие преференции при условии строительства общественно-деловой, промышленной и социальной застройки за пределами Третьего транспортного кольца. Так, два новых соглашения в рамках этой программы предполагают строительство делового центра и промышленного технопарка на севере и северо-западе столицы.

"В городе появятся новые рабочие места для инженеров, специалистов розничной торговли и сферы различных услуг", — добавил вице-мэр Владимир Ефимов.

Согласно заключённым соглашениям, деловой центр появится в Хорошёве-Мнёвниках в Северо-Западном административном округе столицы, а промышленный технопарк построят в Молжаниновском районе в Северном административном округе.

Первый проект — строительство делового центра — предполагает создание офисных и торговых пространств и заведений общественного питания. Всё это займёт площадь порядка 56 тысяч кв. м и обеспечит работой около 1700 человек.

— строительство делового центра — предполагает создание офисных и торговых пространств и заведений общественного питания. Всё это займёт площадь порядка 56 тысяч кв. м и обеспечит работой около 1700 человек. Второй проект — строительство технопарка — расположится на более чем 20 тысячах квадратных метров на Ленинградском шоссе, где смогут работать минимум шестьсот москвичей и жителей города.

Как дополнил вице-мэр Владимир Ефимов, ожидаемый совокупный объём частных инвестиционных средств, которые будут вложены в реализацию двух проектов, составит восемь с половиной миллиардов рублей.