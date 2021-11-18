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"Транспорт России-2021": Ростовская область подписала важные соглашения

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Москве в рамках "Транспортной недели", которая проводится каждый год для обсуждения наиболее актуальных вопросов, связанных с транспортной отраслью, а также для укрепления взаимопонимания между властями и бизнес-сообществом, был подписан ряд важных соглашений для Ростовской области .

"Транспорт России-2021": Ростовская область подписала важные соглашения

На площадке форума делегация региона подписала соглашение с правительством Москвы о сотрудничестве, речь идёт о внедрении в Ростовской области транспортной карты "Тройка", которая с успехом применяется в столице как единый билетный носитель. Документ подписали министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев и заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Максим Ликсутов отметил, что теперь в Ростовской области в онлайн-режиме удастся отследить пассажиропоток, понять загруженность маршрутов, их актуальность.

Владимир Окунев уверен в успешной реализации этого проекта в Ростовской области. Пилотный проект "СберТройки" уже запущен в некоторых городах области. А уже в следующем году проект должен активно заработать во всём регионе. Карта "Тройка" станет универсальной и позволит горожанину, помимо оплаты проезда, пользоваться другими сервисами.

На форуме также подписали и другие важные соглашения. Так, была достигнута договорённость с компанией "Азимут", которая выполняет полёты как в российские города, так и в другие страны. При этом компания не стоит на месте и постоянно развивает новые маршруты. В следующем году в планах у компании запустить новые рейсы из аэропорта "Платов" в города Дальневосточного федерального округа.

Было подписано соглашение о развитии пассажирских перевозок с авиакомпанией "ИрАэро". Уже в 2022 году "ИрАэро" запустит международные рейсы из Ростова-на-Дону в Париж и Ереван, также будут осуществляться полёты в Новый Уренгой, Чебоксары и в другие российские города.

"За 10 месяцев этого года пассажиропоток аэропорта "Платов" приблизился к 2,5 млн человек, что на 38% больше, чем за аналогичный период минувшего года. Сегодня из "Платова" на регулярной основе полёты выполняют 19 авиакомпаний по 41 направлению, в том числе по 29 российским и 12 международным. С приходом ещё одной компании эти направления расширятся, а значит, у жителей Дона появится больше возможностей для вылета", — отметил Василий Голубев.

Также на площадке форума было подписано соглашение о строительстве автодороги "Западная хорда" на условиях государственно-частного партнёрства. Правительство Ростовской области договорилось о сотрудничестве с инвестиционной компанией "Регион", одно из приоритетных направлений которой — инфраструктурные проекты.

"Хорда" будет выступать дублером улицы Малиновского, в дальнейшем она станет частью Ростовского транспортного кольца. На строительство дороги необходимо потратить 30 млрд рублей, из которых 14 млрд предоставят частные инвесторы.

"Большая часть кольца уже существует — в виде развязок и автодорог, которые либо уже имеются, либо только строятся, как, например, обход Аксая. "Западной хорды" пока нет, даже в виде проектно-сметной документации. Сегодня мы обсудили с инвестором совместные шаги по созданию проекта и по самому строительству. Проект крупный, важный, и мы его начинаем", — пояснил Василий Голубев.

Также было подписанное соглашение с компанией "Синара" о создании скоростного трамвая в Ростове-на-Дону. Объём инвестиций в проект — около 52 млрд рублей. На эти деньги в городе будет создана инфраструктура городского рельсового электротранспорта. Источников финансирования будет несколько. В проект готовы также вложиться госкорпорации развития ВЭБ. РФ и Фонд национального благосостояния.

"С компанией "Синара" мы продолжаем партнёрство. Совместно мы уже реализовали в этом году первый этап программы обновления таганрогского трамвая и продолжаем эту работу дальше", — пояснил Василий Голубев.

В рамках проекта в Ростове переложат более 120 км трамвайных путей, также проложат новые 76,8 км, 46 км имеющихся будут реконструированы. Таким образом, маршрутные линии соединят центр донской столицы с жилыми микрорайонами.

Как отметил президент группы "Синара" Дмитрий Пумпянский, этот проект, который реализуется в первую очередь для комфорта горожан, всё же важен в том числе и для развития строительной индустрии в городе, поэтому за такими проектами большое будущее. Зампред СФ Андрей Яцкин подчеркнул, что проект поддерживается на федеральном уровне.

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Автор: Ирина Гусакова
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