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Врачи из ковидного госпиталя Оренбурга просят вернуть им льготный стаж

Россия

Врачи из ковидного госпиталя Оренбурга просят вернуть им льготный стаж. Они записали видеообращение к президенту и правительству страны.

Врачи из ковидного госпиталя Оренбурга просят вернуть им льготный стаж

"Мы, работники "красной" зоны, настаиваем на возвращении льготного формирования порядка пенсионного стажа для тех, кто работает с больными COVID-19, и на закреплении этого порядка на федеральном законодательном уровне", — говорится в обращении.

Таким образом они поддержали, акцию, которая запущена профсоюзом врачей и проходит по всей России.

"Это усилит социальные гарантии работников здравоохранения, улучшит кадровую ситуацию, повысит привлекательность труда в области медицины и престиж профессии врача", — считают медики.

Ранее — в 2020 году — врачам, работающим в "красных зонах", засчитывали один день за два. Затем эту норму отменили.

В медицинских кругах считают это несправедливым, потому что коронавирусных больных по-прежнему много и врачи работают практически круглосуточно.

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Флешмоб медицинских работников Оренбургской областной клинической больницы №2.
Автор: Олеся Киреева, Редактор: Ольга Алексеева
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