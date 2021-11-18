Врачи из ковидного госпиталя Оренбурга просят вернуть им льготный стаж

Врачи из ковидного госпиталя Оренбурга просят вернуть им льготный стаж. Они записали видеообращение к президенту и правительству страны.

"Мы, работники "красной" зоны, настаиваем на возвращении льготного формирования порядка пенсионного стажа для тех, кто работает с больными COVID-19, и на закреплении этого порядка на федеральном законодательном уровне", — говорится в обращении.

Таким образом они поддержали, акцию, которая запущена профсоюзом врачей и проходит по всей России.

"Это усилит социальные гарантии работников здравоохранения, улучшит кадровую ситуацию, повысит привлекательность труда в области медицины и престиж профессии врача", — считают медики.

Ранее — в 2020 году — врачам, работающим в "красных зонах", засчитывали один день за два. Затем эту норму отменили.

В медицинских кругах считают это несправедливым, потому что коронавирусных больных по-прежнему много и врачи работают практически круглосуточно.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.