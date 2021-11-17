В Москве создают единую цифровую базу бездомных животных

Председатель правления Альянса защитников животных Московской области Юлия Рубцова заявила «Радио 1», что в Москве создают единую цифровую базу бездомных животных.

"Сейчас мы создаём сайт, на нём будет перечень животных, которые нуждаются в доме и хозяине. Этот сайт бесплатный, и пока мы прикладываем все свои усилия, в дальнейшем будем прикладывать ещё усилия медийных личностей для раскрутки сайта», — сообщила Рубцова "Радио 1".

Она отметила, что сайт будет ориентироваться не только на Подмосковье, но и на все регионы.

Ранее в соцсети ВКонтакте запустили первое в истории рунета шоу о спасении животных. Данный проект разработан совместно с соцсетью и зоозащитным СМИ "КОТ". Сериал "СуперВет" призван показать жизнь ветеринарных врачей, их переживания и радость от спасения животных.

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