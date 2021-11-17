Депутат Госдумы Евгений Фёдоров согласен с тем, что нужно вводить QR-коды

Член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров поддержал идею о повсеместном введении QR-кодов. Также он предложил ввести в России военное положение. Как сообщает Общественная служба новостей, он сравнил систему с обязательной медицинской книжкой для учителей и поваров.

В Госдуме сейчас рассматривается законопроект о QR-кодах на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях. Без кода попасть можно будет только в продуктовый магазин или аптеку.

Запреты начнут действовать с 1 февраля 2022 года.

"Это обычная задача государства — защищать своих граждан в местах общественного пребывания, так же, как и обеспечивать пожарную безопасность, безопасность от преступников, и, в данном случае, — безопасность от заражений", — сказал Федоров.

Депутат предложил ввести жесткие ограничения вплоть до введения военного режима. Только так можно прервать цепочку заражений.

"Что бы сделал советский союз, если бы там была такая эпидемия 40 лет назад? Да он бы ввел карантин — военный режим на короткий период времени, когда нельзя даже в магазин пойти. Продукты доставляет солдат к порогу дома в специальной форме химзащиты", — сказал Федоров.

Но, добавляет депутат, такое положение вызовет ещё больше возмущений среди россиян.

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