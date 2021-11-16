В управделами президента ответили на жалобы на плохое питание депутатов

Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова заявила, что меню в буфетах и столовых комбината питания "Кремлевский" везде одинаковое, однако почему то жалуются только парламентарии.

Ранее в телеграм-каналах было опубликовано заявление депутата Госдумы от СР Елены Драпеко, которая пожаловалась на плохое питание депутатов.

"Меню в буфетах и столовых одинаковое, и в администрации президента, и Совете Федерации, и в Госдуме. Странно, что жалуются только парламентарии. Мы не кормим деликатесами, но меню одинаково для всех столовых Комбината питания "Кремлевский", - сказала Крылова, слова которой приводит РИА Новости.

Крылова добавила, что комбинат занимается разработкой специального меню, а также вносит сезонные изменения. По её словам, повара комбината оперативно реагируют на дополнения и изменения, на просьбы и предложения, и лучше всего обсуждать с ними желания по изменению меню.

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