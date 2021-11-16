Воду, которую нашли в глубинах Азовского моря, можно пить - Хуснуллин

Обнаруженную воду в Азовском море можно пить. Её запасы нашли в июле 2020 года и направляли на экспертизу в московскую лабораторию. Это поможет с решением проблемы водоснабжения Крыма.

Как сообщает ТАСС, об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Часть воды находится с примесью соли минерализованной, но последние пробы у нас уже есть — вода питьевая. Теперь мы ведём доразведку, какой объём, на каком расстоянии от берега", — рассказал Хуснуллин.

На сколько лет хватит воды — решит Росгеология. Сейчас работе мешает шторм. Скорее всего, это будет понятно в 2022 году.

По предварительным данным, из скважин можно ежегодно забирать более одного миллиарда кубометров воды.

Проблемы с водой на полуострове начались в 2014 году. Тогда, после политического кризиса, Украина перекрыла воду из Северо-Крымского канала. Это был основной канал поступления воды в Крым.

Владимир Путин поручил решить эту проблему. Из бюджета выделили почти 50 миллиардов рублей. План должен обеспечить дополнительную подачу воды в объёме более 300 тысяч кубометров в сутки.

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