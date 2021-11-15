Путин дал поручение внедрить приложение для нарушителей ПДД

Российский лидер Владимир Путин дал поручение внедрить в работу приложение, которое будет штрафовать за нарушения ПДД на основе фото и видео. Президент дал срок до 1 июня следующего года. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.

Также в документе говорится, что Путин отметил необходимость внести в законодательство несколько изменений, которые касаются установления возможности вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения ПДД без составления протокола.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова оказать помощь в разрешении миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.

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