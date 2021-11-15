5000 переписчиков населения заразились коронавирусом за время работы

В России закончилась Всероссийская перепись населения. Во время работы коронавирусом заразились 5000 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал глава Росстата Павел Малков, переписчиками работали более трёхсот тысяч человек.

"В текущей ситуации сложно было рассчитывать, что не заболеет ни один переписчик", — сказал он журналистам.

Также стало известно о происшествиях с участием переписчиков. Их произошло 140.

"Где-то это укусы собак, где-то агрессивные действия, где-то даже хищение имущества. И восемь падений с травмами. Эти люди получат страховки", — добавил Малков.

Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Кто-то мог сдать свои данные онлайн на портале Госуслуг. Но также был организован поквартирный обход. Не все граждане с доверием относились к переписчикам. Хотя они были в форме с отличительным знаками, предоставляли все нужные документы — удостоверение и паспорт. Также знаки были на планшетах, куда работники вносили данные.

Итоги первого этапа переписи опубликуют до конца мая, второго — до 31 декабря 2022 года.

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