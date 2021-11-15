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В 2021 году четыре московских предприятия получили статус промкомплекса

Россия » Центр » Москва

Статус промышленного комплекса даёт предприятиям доступ к ряду городских преференций. В этом году его получили 4 организации, а в общей сложности на данный момент он присуждён 60 компаниям, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В 2021 году четыре московских предприятия получили статус промкомплекса

В первую очередь, статус промкомплекса помогает компаниям снижать до 13,5% региональную часть налога на прибыль, вдвое сокращать налог на имущество, на 80% — земельный налог. Арендная плата за землю для них уменьшается на 80%, составляя лишь 0,3% от кадастровой стоимости участка.

В этом году такой статус получили:

  • Центральный институт авиационного моторостроения им. Баранова,
  • московский завод плавленых сыров "Карат",
  • Центральный институт травматологии и ортопедии им. Приорова
  • и производитель хлеба и мучных кондитерских изделий "Фацер".

"Четыре производства, получившие статус промышленного комплекса в 2021 году, обеспечивают работой более 3 тысяч жителей города. Их общая налоговая экономия превысит 37 млн рублей в год. Всего статус промышленного комплекса уже получили свыше 60 предприятий, на них трудятся около 71 тысячи человек. За 5 лет совокупный объём инвестиций этих производств составил 35,5 млрд рублей. Полученный статус позволяет всем промкомплексам экономить 1,7 млрд рублей в год", — отметил Владимир Ефимов.

Для получения статуса промкомплекса предприятие должно быть зарегистрировано в Москве и вести свою деятельность в сфере обрабатывающего производства или научных исследований и разработок. Также оно должно соответствовать ряду финансовых показателей: выполнять план по объёму инвестиций за последние 5 лет, фонду оплаты труда, выручке и средней заработной плате.

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Автор: Ольга Лазарева
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