Заммэра Ефимов рассказал о госуслугах ДГИ Москвы, которые можно получить онлайн

Москвичи и жители столицы сегодня могут получить в онлайн-режиме более 70% госуслуг в жилищной и имущественно-земельной областях, предоставляемых Департаментом городского имущества города, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва сегодня ведёт постоянную и масштабную работу по переводу всех государственных услуг в онлайн-формат, чтобы жители города могли решать практически любые возникающие вопросы в дистанционном режиме — не выходя из дома, — что крайне актуально в эпоху пандемии COVID-19. Так, в частности, столичный Департамент городского имущества перевёл в цифровой вид уже более семидесяти процентов оказываемых им госуслуг.

"Сейчас из 34 имущественных и жилищных госуслуг, которые мы предоставляем, 25 можно получить в электронном виде", — уточнил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

С начала января текущего года портал мэра Москвы обработал почти 150 тысяч онлайн-заявок на оказание госуслуг в жилищной и имущественно-земельной сферах.

Самой популярной такой услугой стало получение информации и документов о правах на жильё, зарегистрированное до 31.01.1998, то есть незафиксированное в ЕГРН.

Данная услуга позволяет получить справки и архивные копии документов для подтверждения права владения жильём.

Второй по популярности услугой стало присвоение адреса объекту адресации, а также изменение адреса или его аннуляция — с помощью такой услуги можно присвоить точный адрес квартире, помещению, земельному участку, парковочному месту и т. д.

Третьей по популярности госуслугой стала выдача копий правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов, при помощи которой можно получить копии договора аренды, купли-продажи, дополнительных соглашений и т. п.

Также популярными онлайн-услугами стали предоставление земельных участков в аренду владельцам строений, расположенных на этих участках, и выдача дополнительного соглашения об изменении договора аренды земельного участка.

Кроме того, в дистанционном формате можно также согласовать межевание, встать на жилищный учёт, перевести помещение из жилого в нежилой статус и наоборот, оформить право собственности на квартиру и многое другое.