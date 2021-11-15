В один из городов Челябинской области запретили въезд без QR-кода

В город Озёрск Челябинской области теперь не пускают без QR-кода. Гость приехавший в город, должен иметь справку о вакцинации, медицинском отводе или перенесённом заболевании.

Запрет касается тех, кто там не прописан или не работает.

Также в городе запрещены посещения массовых мероприятий тем, у кого нет необходимых справок, сделанных не менее, чем за три дня до прибытия в город.

До 15 ноября в Челябинской области нерабочие дни длились две недели.

В Озёрск до пандемии также был закрыт свободный въезд, т. к. он является "закрытым" городом из-за находящихся там предприятий по переработке радиоактивных материалов, военные объекты. В городе действует особый режим охраны государственной тайны, включающий специальные условия проживания граждан.

Всего закрытых городов в России 44. Они появились в середине 40-х годов 20-го века. Это связано с созданием ядерного оружия.

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