Глава ГБУ "Ритуал": из-за пандемии похоронные службы не справляются с нагрузкой

Нагрузка на похоронную сферу увеличивается сообразно с волнами смертности от коронавируса.

Как рассказал в интервью РБК глава ГБУ "Ритуал" Артём Екимов, самое большое количество погребений было в мае и ноябре 2020 года, а также летом 2021 года.

"На этапе неизвестности, на пике первой волны в 2020 году мы могли осуществлять погребения вплоть до 600 тел ежедневно, — рассказал Екимов.

До пандемии число похорон было в два раза меньше. В Москве количество погребений с началом коронавируса увеличилось на 25-30%. Нагрузку в первую очередь ощутили крематории.

Московское государственное-бюджетное учреждение "Ритуал" — главный оператор похорон и столичных кладбищ.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в январе-сентябре 2021 года доля COVID-19 среди причин избыточной смерти в России превысила 90%.

По данным на 13 ноября, в России вновь был установлен новый антирекорд по суточной смертности от COVID-19: скончался 1241 человек, заражённый коронавирусом.

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