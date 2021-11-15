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Глава Ростеха: новый российский самолёт будет стоить намного дешевле аналогов

Россия

Новый российский самолёт Aurus Business Jet стоит намного дешевле других таких же бортов. Его цена составит от 39 до 50 миллионов долларов в зависимости от комплектации.

Глава Ростеха: новый российский самолёт будет стоить намного дешевле аналогов

Об этом рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов на международном авиасалоне Dubai Airshow.

По его словам, такой же самолёт Boeing будет стоить около 60-65 миллионов.

"Машина уникальная, с высоким уровнем комфорта и очень приличной дальностью полёта — больше 7 тысяч километров, то есть из Москвы до Владивостока без дозаправки он летает легко", — рассказал Чемезов.

Также в самолёте есть душ и интернет. Еще летом в Ростехе рассказывали, что аналогов подобному самолёту в России ещё не было.

В Дубае также представили пассажирский самолёт МС-21-310 с новыми российскими двигателями, новую модификацию российского военно-транспортного вертолёта Ми-8/17, а также модернизированный лёгкий вертолёт Ка-226Т. Он отличается тем, что может трансформироваться и стать пассажирским, транспортным, медицинским, полицейским или поисково-спасательным.

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Новый российский самолет-разведчик: "Летающий радар" А-100
Автор: Олеся Киреева, Редактор: Ольга Алексеева
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