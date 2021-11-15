Глава Ростеха: новый российский самолёт будет стоить намного дешевле аналогов

Новый российский самолёт Aurus Business Jet стоит намного дешевле других таких же бортов. Его цена составит от 39 до 50 миллионов долларов в зависимости от комплектации.

Об этом рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов на международном авиасалоне Dubai Airshow.

По его словам, такой же самолёт Boeing будет стоить около 60-65 миллионов.

"Машина уникальная, с высоким уровнем комфорта и очень приличной дальностью полёта — больше 7 тысяч километров, то есть из Москвы до Владивостока без дозаправки он летает легко", — рассказал Чемезов.

Также в самолёте есть душ и интернет. Еще летом в Ростехе рассказывали, что аналогов подобному самолёту в России ещё не было.

В Дубае также представили пассажирский самолёт МС-21-310 с новыми российскими двигателями, новую модификацию российского военно-транспортного вертолёта Ми-8/17, а также модернизированный лёгкий вертолёт Ка-226Т. Он отличается тем, что может трансформироваться и стать пассажирским, транспортным, медицинским, полицейским или поисково-спасательным.

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